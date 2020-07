Mediji po višegrajsko

Medijska »reforma« Janeza Janše povzema modela Poljske in Madžarske, kjer je skrajna desnica z demontažo medijev vzpostavila enoumje

V sredo, ko so poslanci prvič uradno obravnavali sveženj medijske zakonodaje, so protestniki Dečka s piščalko, ki stoji pred RTV Slovenija, ogrnili z madžarsko zastavo, nekaj ur kasneje pa je v spletni različici ostal še brez piščalke. Piščalka je simbol letošnjih protivladnih protestov.

Kakor vsi avtokratski politiki ima tudi Janez Janša velike težave z neodvisnimi mediji, ki nastavljajo ogledalo njegovi politiki. Zato ni nič čudnega, da predsednik SDS že tako rekoč, odkar je stopil na politično pot, išče načine, kako vplivati na poročanje medijev in s tem na svojo podobo v javnosti. Po več letih sistematičnih pritiskov so zdaj Janševi načrti tik pred uresničitvijo, zadnji korak pa je preoblikovanje treh ključnih zakonov – o RTV, o STA in zakona o medijih –, s katerimi si bo vladajoča politika poskušala podrediti slovensko medijsko krajino. Janša je pri tem že skoraj boleče neizviren in predvidljiv; njegova »reforma« zvesto posnema modela, po katerih so si medije podredili populisti na Poljskem in Madžarskem.