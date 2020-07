Somrak demokracije

Janševa vlada postopno ugaša demokracijo

Smo že tako daleč, da se nam sosednja Hrvaška s svojo HDZ zdi bolj demokratična od Slovenije? (Na fotografiji Janez Janša in Andrej Plenković, predsednik hrvaške vlade, na gradu Otočec)

© Borut Krajnc

Janša je ob 25. obletnici genocida v Srebrenici tvitnil: »Pokola v Srebrenici ne bi bilo, če bi na ozemlju bivše Jugoslavije po njenem razpadu počistili s komunistično ideologijo in obsodili povojne poboje v Sloveniji in drugod.« Ko bereš ta tvit, imaš občutek, da sanjaš. Ali bolje rečeno: občutek imaš, da bereš tvit nekoga, ki opisuje svoje sanje. Ko Janša zagleda zgodovinski revizionizem, se mu preprosto ne more upreti – in njegov tvit je zgodovinski revizionizem, ki bi prebudil mrtve. Vprašanje pa je, ali o njem sanja tudi koalicijska pogodba. In ali o njem sanja naša ustava?