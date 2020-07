Propagandna anketa

Stoodstotna podpora mimoidočih

Vprašanje vladne ankete

Vlada Republike Slovenije je 9. julija na Facebooku objavila videoanketo, v kateri so »naključne« slovenske državljane spraševali, ali bi si na pametni telefon namestili aplikacijo za varovanje pred novo koronavirusno boleznijo (covid-19). Do danes si jo je ogledalo že več kot 67 tisoč ljudi, to pomeni, da je bil njen doseg precejšen. Anketo si je resda ogledalo veliko uporabnikov in uporabnic Facebooka, vendar so jo številni komentirali in jo delili z začudenjem, češ da je zelo enoznačna. Da bi si aplikacijo, do katere je zadržana tudi stroka, denimo informacijska pooblaščenka in Inštitut za kriminologijo pri ljubljanski Pravni fakulteti, brez težav naložili na telefon, so povedali kar vsi vprašani na ulici.

Uradu vlade za komuniciranje (Ukom) smo poslali nekaj vprašanj, med drugim tudi, ali so bili objavljeni vsi posneti odgovori mimoidočih ali je bil posnetek zmontiran. Na to odgovora nismo dobili. So pa z Ukoma odgovorili na nekatera druga vprašanja, ki smo jih postavili, denimo na to, koliko denarja vlada namenja za oglaševanje na družabnih omrežjih, torej v tem primeru na Facebooku, in kdo vodi strategijo rabe teh spletnih vsebin. »Strategijo uporabe družbenih omrežij vodimo na UKOM s ciljem, da so državljanke in državljani dobro obveščeni o vseh aktivnostih in dejavnostih vlade, še posebej v zvezi z ukrepi za zajezitev COVID-19. V ta namen smo do sedaj porabili dobrih 300 evrov za oglaševanje na Facebooku. Nadaljnje aktivnosti so seveda odvisne od potreb po kvalitetnem in hitrem obveščanju javnosti,« so pojasnili.

Mimoidoči vprašani v vladni anketi

Omenjeno videoanketo so pripravili na Ukomu, tako da pri tem niso nastali nobeni dodatni stroški, so dodali. Mimogrede, direktor urada je Uroš Urbanija, ki je med drugim kot odgovorni urednik pomagal pri vzpostavitvi spletnega portala SDS in televizije Nova24TV.

Zanimiv podatek pa je, da je nekaj dni kasneje agencija Mediana objavila rezultate ankete manj propagandne narave, v kateri se je izkazalo, da uvedbe aplikacije za sledenje okuženim z novim koronavirusom ne podpira večina oziroma 54 odstotkov vprašanih. Anketo so 9. in 10. julija opravili na reprezentativnem vzorcu 506 oseb. Vzorec vladne ankete na Facebooku pa je neznan.