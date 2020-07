Električna oaza

Samooskrbna energetska skupnost Luče

Luče

Luče so idiličen manjši kraj v Zgornji Savinjski dolini, ki ob vremenskih nevšečnostih zaradi šibkega elektroenergetskega omrežja pogosto doživlja izpade električne energije. Zaradi evropskega projekta vzpostavitve prve slovenske samooskrbne energetske skupnosti, pri katerem sodelujejo Petrol, Elektro Celje in Fakulteta za elektrotehniko, po novem vsaj del kraja morebitnih motenj v omrežju ne bi smel več občutiti. V sklopu 6,5 milijona evrov vrednega projekta so v kraju vzpostavili sistem za upravljanje lokalnega omrežja, namestili za 102 kilovata sončnih elektrarn, pet hišnih baterij in sistemsko baterijo z močjo 150 kilovatov za shranjevanje presežkov energije in napajanje porabnikov ob izpadih omrežja.