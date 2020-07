Aleksandri Pivec nezaupnica že v drugem pokrajinskem odboru stranke DeSUS

Ali predsednica DeSUS izgublja podporo svoje stranke?

Že dan po kongresu je Aleksandra Pivec izjavila, da DeSUS »v prihodnje ne zavrača sodelovanja tudi z morebitno vlado Janeza Janše, čeprav ostaja del te vlade«

DeSUS po spravljivih tonih vodstva pred tednom dni ne potihnejo nemiri zaradi nezadovoljstva dela članstva na račun predsednice Aleksandre Pivec in koalicije. Medtem ko iz stranke poročajo o podpori nekaj pokrajinskih odborov vodstvu, pa je v javnost pricurljala informacija o tem, da je Aleksandra Pivec dobila nezaupnico v celjskem pokrajinskem odboru.

Po viharju zaradi dogajanja na seji ljubljanske pokrajinske organizacije, ki je predsednici izrekla nezaupnico, je vodstvo DeSUS pred tednom dni sklenilo, da Aleksandro Pivec podpira pri nadaljnjem vodenju stranke in da nadaljujejo z delom v koaliciji skladno z zavezami iz koalicijske pogodbe.

Mediji danes poročajo o nezaupnici v celjskem pokrajinskem odboru, ki se je sestal v sredo. Predsednica pokrajinskega odbora Brigita Čokl je za Večer potrdila, da Aleksandre Pivec ne podpirajo, ali je to strogo rečeno nezaupnica, pa je stvar interpretacije.

"Dejstvo je, da smo nezadovoljni, ker se spreminja značaj stranke, ker se ne spoštuje vrednot, ker smo prešli vse meje sprejemljive tolerantnosti do ideologije, do skrajne meje, ki je sprememba medijske zakonodaje. Tu se naše poti ločujejo. In če predsednica meni, da se ne bo spuščala na ta področja, potem ni izbrala pravega ljudstva, oziroma, mi nismo izbrali prave predsednice," pravi Brigita Čokl. Po njenih navedbah so se izrekli o delovanju DeSUS v vladi in o predsednici stranke.

Pivec je po seji vlade dejala, da po njenih prvih informacijah v celjskem odboru niso glasovali o nezaupnici, ampak o tem, ali so še naklonjeni delu v koaliciji ali ne. Je pa prejela poročilo, da je veliko članov območnih in občinskih odborov te pokrajine bojkotiralo srečanje, je pojasnila.

Medtem je po njenih besedah v dveh pokrajinskih odborih prejela 100-odstotno podporo. Tudi iz DeSUS so sporočili, da so se v minulih dneh sestali nekateri pokrajinski odbori stranke in podprli vodstvo stranke.

Kot so povzeli, pokrajinski odbor DeSUS za Koroško izreka "trdno podporo vodstvu stranke DeSUS in daje odklonilno stališče glede poskusov posameznikov ali skupin za ustvarjanje notranjega nezadovoljstva v stranki".

Tudi pokrajinski odbor Podravje "ostro obsoja javne napade posameznih članov stranke, usmerjane na vodstvo".

Pokrajinska organizacija Severne Primorske pa poziva vodstvo DeSUS, "da zoper tiste člane stranke, ki na podlagi plasiranja lažnih in neresničnih informacij v medije skušajo diskreditirati, tako delo kakor tudi samo predsednico stranke, ukrepa s sprožitvijo v statutu stranke predpisanih postopkov".

Po besedah Aleksandre Pivec so vedeli, da odhod v desnosredinsko koalicijo ne bo preprost, kot tudi delo v njej ni. Spomnila je, da je na eni strani pozitivno delo na vsebinskem področju, medtem ko pretrese povzroča drugi del, kot je denimo odpiranje ideoloških tem.

Naštela je uresničevanje nekaterih vsebinskih zavez, ki zadevajo zlasti demografijo. "Če bomo vsebinske zaveze lahko izvedli, je za članstvo veliko pomembneje kot to, da moramo opozarjati na za nas nesprejemljive teme," je prepričana.

Koalicija se sicer zadnje dni sooča tudi z očitki glede spornih sprememb medijske zakonodaje, ki jih je ministrstvo za kulturo poslalo v javno razpravo. Na spremembe medijske zakonodaje, ki imajo lahko katastrofalne posledice na slovenski medijski trg, opozarjajo tudi mednarodne novinarske organizacije in Svet Evrope.

