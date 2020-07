Revolucija v Sudanu

futureatlas.org / flickr

3. junija je minilo eno leto, odkar je sudanska vojska ubila več kot 100 miroljubnih protestnikov, ki so zavzeli območje pred sedežem vojske v Kartumu. Sudanska vstaja se je končala mesec dni kasneje z dogovorom o tranzicijski vladi, v kateri si moč delijo predstavniki protestnikov in vojska. Zahodne države so s tem dobile svoj kompromis, Sudanci pa še vedno čakajo na izpolnitev večine obljub in pravico za žrtve protestov.

Zadnje dni iz Sudana prihajajo novice o porastu nasilja v Darfurju. Skoraj 20 let po začetku vojne, ki se nikoli ni zares končala, in po tem, ko je Mednarodno kazensko sodišče konflikt označilo za genocid ter izdalo obtožnico za dolgoletnega predsednika Omarja al-Bashirja, prebivalci Darfurja še vedno nimajo zagotovljene osnovne varnosti. Miroljubne protestnike, ki opozarjajo na situacijo v regiji in že več dni zavzemajo javne prostore, napadajo oboroženi neznanci.

V solidarnosti z Darfurjem protestira cel Sudan. Toliko o spravi, ki jo je zahteval Zahod.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.