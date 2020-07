Mary Trump že prvi dan prodala skoraj milijon izvodov knjige

Bela hiša biografijo označuje za knjigo laži

Donald Trump

Že prvi dan po izidu knjige nečakinje ameriškega predsednika Donalda Trumpa, so prodali skoraj milijon izvodov. Mary Trump v knjigi Preveč in nikoli dovolj: Kako je moja družina ustvarila najbolj nevarnega človeka na svetu predsednika ZDA ne prikazuje v pozitivni luči. Doktorica psihologije, sicer hčerka predsednikovega pokojnega starejšega brata Freda Trumpa mlajšega, v biografiji med drugim trdi, da Donald Trump izpolnjuje vse kriterije za narcisa, očita pa mu tudi nevednost in precenjevanje samega sebe. Bela hiša biografijo označuje za knjigo laži.

Ker so strica in teti hoteli Mary Trump po smrti Freda Trumpa starejšega prikrajšati za dediščino, jih je tožila. Ko je leta 2001 podpisala sporazum, da ne bo nikoli govorila ali pisala o družini, so ji izplačali nekaj milijonov dolarjev.

Na podlagi tega so skušali preprečiti izid knjige, vendar so bili prepozni, saj so bile pravice že prodane izdajatelju Simon & Schuster, ki ga sporazum o molčečnosti ni zavezoval in tako je knjiga od torka v prodaji.

Izdajatelj je v četrtek sporočil, da so prvi dan po izidu prodali že 950.000 izvodov knjige, kar je zanje rekord. V to številko so sicer vključena prednaročila ter zvočne in digitalne različice knjige. Simon & Schuster je tako že naročil ponatis knjige. Poleg v ZDA je knjiga na vrhu prodajnih lestvic v Kanadi in Avstraliji.

