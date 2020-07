»Najraje bi ji pred vsemi primazala klofuto«

IZJAVA DNEVA

"O Srebreniškem grozljivem in nepojmljivem masakru reči ali zapisati KARKOLI drugega kot to, da je to ostudno, zavržno, grozljivo, okrutno dejanje, ki se nikoli več ne sme ponoviti, je – najmanj – izjemno žaljivo in nepietetno do žrtev in njihovih svojcev. Kot je tudi do konca nesprejemljivo in nepietetno iz pobojev ustvarjati cinične dovtipe, kot je bil ta, ki sem ga doživela med nekim obiskom v tujini s strani članice delegacije, ki bi ji najraje pred vsemi primazala klofuto. Takoj za njo pa še našemu visokemu državnemu predstavniku, s katerim je komunicirala. Z delegacijo smo sedeli v avli hotela, okrog deset nas je bilo okrog mize, moje mesto je bilo bolj pri robu, kljub temu mi pa ni ušel malo tišji pogovorček, v katerem je ena izmed članic delegacije našemu visokemu državnemu predstavniku tik ob ušesu, češ diskretno in s ciničnim izrazom zašepetala: 'Ni prav, da so pri nas po vojni pobili toliko ljudi''(Trenutek tišine.) 'Premalo so jih!' Visok politični predstavnik se je le nasmehnil, rekel pa ni nič, pa sem močno upala in pričakovala, da bo. Ker bi MORAL! 'Kaj ste rekli, prosim?', sem dejala od daleč. Odgovora ni bilo. Demonstrativno sem vstala in odšla v sobo."

(Ksenija Benedetti, strokovnjakinja za komuniciranje in protokol, o odzivu Janeza Janše ob 25. letnici genocida v Srebrenici; v OnaPlus)