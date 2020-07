»Da je koncept UTD zanimiv, smo vedeli že pred epidemijo«

IZJAVA

"Da je koncept zanimiv, smo vedeli že pred epidemijo, predvsem zaradi digitalizacije in avtomatizacije, ki povzročata manko delovnih mest in krajšata delovni čas. V času pandemije pa je ta problematika prišla še bolj do izraza. A treba bi bilo razdelati določene definicije, kaj UTD sploh pomeni, ugotoviti, katere dosedanje transferje bi lahko nadomestil in kdo vse bi ga prejel. Če bi bil resnično univerzalen, bi pripadal vsem prebivalcem. Vlada je z recimo v času pandemije z UTD pomagala samozaposlenim in drugim, ki so jim podobni po statusu. Ta ukrep je bil dobro sprejet, saj je ciljal predvsem na tiste samozaposlene, ki v času krize niso mogli normalno delovati. Konkretnega primera z vsemi potrebnimi študijami, ki bi dokazovale, da je UTD lahko tudi dolgoročno uspešen in finančno vzdržen, pa na svetu še ni."

(Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, o tem, da je v času pandemije povsod po svetu univerzalni temeljni dohodek (UTD) postal zelo aktualno vprašanje; v intervjuju na zurnal24.si)