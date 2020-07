Abecedarij svobode govora: definicija

Ljudje

Ena ključnih razlik med evropsko in ameriško demokracijo je zavezanost slednje svobodi govora in primarnost koncepta v politični ideologiji. Vprašanje, če katera zakonska določba bolj definira sistem prepričanj ameriških državljanov kot prav prvi amandma. Tako tudi ni presenetljivo, da vprašanje svobode govora predstavlja enega temeljnih ideoloških bojev med desnico in levico v današnji Ameriki.

Teresa M. Bejan pojasnjuje, da gre za konflikt med dvema definicijama svobode govora, ki izhajata iz antike in sta stari kot demokracija sama. Prvi koncept je isegoria in pomeni pravico vseh državljanov, da sodelujejo v javni razpravi, drugi, parrhesia, pa pravico vsakogar, da izreče, kar želi.

Konflikt med desnico, ki zagovarja pravico užaliti, in levico, ki želi s prepovedjo žaljivega govora zagotoviti svobodo govora tistih, ki jih hoče sovražni govor utišati, je torej konflikt med parrhesia in isegoria. Obe strani zagovarjata svobodo govora, razlika je le v njunem razumevanju demokracije in enakosti.

