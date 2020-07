»Orban nadzoruje celotno medijsko sfero«

IZJAVA DNEVA

"Dejansko je Orbanu uspelo ustvariti neki politično oligarhični sistem, ki nadzoruje celotno medijsko sfero, seveda obstajajo tedniki in medijski portali, ki so zelo kritični do oblasti, vendar jih bere le peščica ljudi."

"Na Poljskem je vladajoči stranki uspelo podrediti javno televizijo in je v evropskem kontekstu ena najbolj smešnih. Izvaja skoraj severnokorejski tip propagande. Poljski vladajoči stranki ni uspelo podrediti zasebnih medijev in je daleč od popolnega nadzora nad javno sfero, kot ga ima Orban na Madžarskem."

(Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar ter publicist, o Orbanovem receptu za pretvorbo medijev v vladna glasila, po katerem naj bi se zgledoval tudi premier Janez Janša; na 24ur.com)