Generalni direktor RTV Kadunc: »Politika je naša tema, ne naš gospodar«

"Kriv sem, ker vztrajno ponavljam, da je vloga javne radiotelevizije nad strankarskim spletkarjenjem," je zapisal generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc

Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija

© Borut Krajnc

Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija, se je v današnjem zapisu na spletnem portalu MMC odzval na izjave predsednika vlade Janeza Janše, ki mu je, kot je poudaril, naprtil vrsto RTV-bremen, ko ga je "v živo prek TV-zaslona označil za slabo vodstvo". "Že vse od takrat me muči nemir. Kako zelo sem kriv. Kako sem mogel biti tako slep, da nisem videl, da bi lahko davkoplačevalcem prihranili milijone. Kako nisem mogel videti, kako hudo ljudem škodimo z razkrivanjem korupcije, gospodarskih afer; kako otrokom otežujemo učenje z izobraževalnimi oddajami v času epidemije in šolanja od doma; kako ljubiteljem glasbe, literature, umetnosti nasploh kvarimo okus in kako sprijeno potvarjamo zgodovinska dejstva!" je zapisal Kadunc.

Generalni direktor RTV je dodal, da je v svoji "zmoti" vztrajal pri dokončanju zaposlitve več kot 530 stalnih honorarnih sodelavcev, da je z upoštevanjem zakonov uredil področje prekarcev in se tako izognil množičnim tožbam, za katere bi denar šel iz žepov davkoplačevalcev. "Prav tako priznavam, da smo več kot 400 zaposlenim uredili pogodbe ustrezno glede na delo, ki ga dejansko opravljajo. Slab vodja sem, ker menim, da smo število zaposlenih in stalnih sodelavcev že zmanjšali – z 2500 na 2250. Zagotavljal sem delovna mesta za neokrnjeno delovanje RTV, ko bi vendar moral od polovice lenuhov v naši hiši odpustiti vsaj 150 ali 200 ljudi, da ne bi imeli izgube. In ker tega nisem storil pravi čas, bo za to moral poskrbeti nov zakon. Ven s 570 delavci! To je prava poteza. Od kod pa dobiti 24 milijonov za odpravnine, to je vprašanje heretika. Kako ne razumem, da je denar, ki ga zberemo z RTV-prispevkom, potreben za privatne TV!" je izpostavil.

"Javni medij ni državno trobilo, ni zvočnik in promotor trenutno vladajočega. Javni medij je odgovoren javnosti."



Dodal je, da je verjetno njegov največji greh, da vsak mesec redno izplačuje plače zaposlenim. "Tudi dodatke in nadure, če so do njih upravičeni."

"Vse bi bilo tako preprosto, če bi le upošteval nasvet nekega člana programskega sveta RTV: ne poročajte kritično o vladi in vladnih politikih, ker boste sicer šli v bankrot. Le kako nisem dojel: vlada je naš gospodar, ubogajmo in bomo poplačani!" je zapisal Kadunc.

Pridal je, da se opravičuje davkoplačevalcem, ker niso ukinili ali pa vsaj zmanjšali Simfoničnega orkestra RTV Slovenija z okoli 100 vrhunskimi umetniki na kakih 42 godcev, kot jih je imel ob ustanovitvi leta 1956. "Saj če bi potrebovali orkester, bi vendarle lahko uporabili Orkester Slovenske vojske ali pa Policijski orkester s po 50 glasbeniki. To bi bilo državotvorno dejanje. Oproščam se tudi, da še vedno imamo Big Band RTV Slovenija, ko pa so že komunisti ugotovili, da je džez destruktiven. Za tradicionalno Poletno noč bi že našli glasbenike, pa še inštrumentov, razen nekaj harmonik, ne bi bilo treba kupovati. Privarčevani denar pa bi lahko državotvorno uporabili za novo transportno letalo za prevoz mask."

Dodal je, da je kriv tudi, da je zapravil skoraj milijon za nadaljevanko Jezero in zvočno knjigo, ko pa bi lahko vsak že v knjigi prebral, kdo je moril v bohinjski idili: "Ali pa tisto brezvezno serijo V imenu ljudstva, ko pa je jasno, da ljudstvo ne zmore trezno misliti, vsebina pa je bila tako in tako udbomafijska in je dovolj, če beremo ali poslušamo novice. Porabljeni denar bi zagotovo zadoščal za vsaj vseh osem koles osemkolesnikov, ki jih nujno potrebujemo."

Kadunc se prav tako oprošča tudi vsem, ki živijo v Ljubljani, da morajo poslušati novice iz drugih krajev po Sloveniji, ki jih pripravljajo naši nadležni lokalni dopisniki. Še posebej se opravičuje Štajercem in Primorcem, ker jih "še vedno morijo z lokalnima radiema in nekaj malega TV programa".

"Javna radiotelevizija je trn v peti samo politikom, ki želijo vladati samovoljno in menijo, da je naloga javne RTV, da podpirajo delovanje vlade. Da je njihova resnica edina prava in zveličavna."

"Kriv sem, da se upiram politični blokadi delovanja RTV Slovenija. Moja krivda je globoko zakoreninjena. Zakoreninjena je v prepričanju, da je osnova demokratične družbe njena sposobnost samokritičnosti in sprejemanja različnih mnenj. Kriv sem, ker vztrajno ponavljam, da je vloga javne radiotelevizije nad strankarskim spletkarjenjem. Politika je naša tema, ne naš gospodar," je zapisal generalni direktor RTV.

V komentarju je poudaril, da živimo v družbi nasprotujočih si mnenj in prepričanj, ki nam jih vsiljujejo in nam jih oblikujejo različne interesne skupine. "Novinarsko delo je iskanje in preverjanje informacij, je podajanje verodostojnih informacij javnosti. Dolžnost javnega medija je zagotavljanje pluralnosti informacij. Neodvisnost od vzvodov politične in gospodarske moči je pogoj za dobro opravljanje novinarskega dela. Javni medij zagotavlja novinarju in drugim ustvarjalcem javno dobrih vsebin pogoje za opravljanje kakovostnega dela," je izpostavil ter predsednika vlade opomnil, da javni medij ni državno trobilo, ni zvočnik in promotor trenutno vladajočega, temveč je javni medij odgovoren javnosti in da je dolžnost demokratične državne, da zagotovi pogoje za delovanje javnih medijev.

Opozoril je, da RTV Slovenija nujno potrebuje dolgoročno stabilno financiranje, saj smo naše delovanje desetletje financirali tudi iz izrednih finančnih prihodkov, ki pa gredo zdaj h koncu. Višina RTV-prispevka je namreč, kot je poudaril, nespremenjena že od leta 2012, znaša 12,75 evra. "Plačevanja prispevka so določene skupine, kot so invalidi ali pa ljudje z nizkimi prihodki, opravičeni. Se spomnite, koliko ste plačali za kavo leta 2012 in koliko plačate leta 2020? Je tako nerazumno pričakovati, da bi se morala višina RTV-prispevka uskladiti? Stabilen vir financiranja RTV je pogoj za njeno uspešno finančno in programsko delovanje. Nujen je za njeno suverenost, kakovost in tehnološki razvoj, ki bo odgovarjal potrebam sodobne družbe."

"Tako pomembna ustanova, kot je RTV Slovenija, ne sme postati žrtev pohlepa politike ali lakomnosti kapitala."

Kadunc se je zavzel, da potrebujemo kakovostno novinarstvo, kakovostne vsebine in javni medij, ki ga ne plačuje ta ali ona politična stranka, prav tako ne to ali ono podjetje ali bogati mogočnež. Prav tako namen javne radiotelevizije ni všečnost politikom na oblasti.

"Javna radiotelevizija je trn v peti samo politikom, ki želijo vladati samovoljno in menijo, da je naloga javne RTV, da podpirajo delovanje vlade. Da je njihova resnica edina prava in zveličavna," je zapisal in sklenil, da tako pomembno vprašanje, kot je medijska zakonodaja, ne more in ne sme biti prizorišče ideološkega boja. "Tako pomembna ustanova, kot je RTV Slovenija, ne sme postati žrtev pohlepa politike ali lakomnosti kapitala."