Proste cone, prosto izkoriščanje

Danes je nov dan

Po koncu 2. svetovne vojne je v Portoriku vzklila ideja o privabljanju tujega kapitala, ki bi pospešil gospodarski razvoj. Portoriška vlada je investirala v gradnjo tovarn, formirala model davčnih olajšav za investitorje in naložbe so zares začele prihajati. Število zaposlenih v tovarnah je naraslo, portoriški model prostih con in selitve proizvodnje v cenejše države pa se je razširil po svetu – danes je vanj vključena večina držav.

Trenutno je takšnih con največ v Aziji, najpogosteje v odročnih, ruralnih območjih, kjer poleg davčnih olajšav velja tudi zelo razrahljana delovna zakonodaja. Delavci izvajajo najpreprostejše naloge, tako enostavne, da jih lahko opravljajo tudi otroci. Vse to močno niža cene izdelkov široke potrošnje, kot so oblačila, obutev in elektronika. Posledično se veča potrošnja v razvitih državah in ustvarjajo kupi smeti, v katerih se utapljajo prav države v razvoju. Krog je tako sklenjen – in ne, to ni fenomen globalizacije, temveč neoliberalnega izkoriščanja.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.