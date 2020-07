»Dva najkrajša seznama sta število prebivalcev na Luni in število kritik predsednika na Novi24TV«

IZJAVA DNEVA

"Njihova Nova24TV ne dosega gledanosti in zato je treba spraviti pod svoje okrilje nacionalno RTV hišo, v stilu naj stane kar hoče, samo da pride v naše roke. Nova24TV niti ne more doseči gledanosti, saj njeni apologeti kar tekmujejo, kdo bo lepše opisal predsednika v vsej njegovi veličini. Obstajata dva najkrajša seznama na svetu. Število prebivalcev na Luni in število kritik predsednika na Novi24TV, da drugih njihovih 'medijev' ne omenjam. Drugi, ki nismo njegovi pomagači, smo v najboljšem primeru označeni za popolne bedake in nesposobneže, velikokrat pa še mnogo več."

"Vendar, gre za televizijo in 'medije' v njihovi lasti, zato naj tam kar mirno pojejo večno slavo in hvalo voditelju, njihova stvar. Nedopustno pa je uničevanje RTV Slovenija in podrejanje politiki. Priznam, da tudi meni velikokrat ni všeč kakšno poročanje medijev, tudi RTV Slovenija se kdaj znajde na obzorju mojega nezadovoljstva. Pa kaj potem!"

(Marjan Šarec, nekdanji predsednik vlade in predsednik LMŠ, o tem, kako si želi Janševa vlada podrediti medije; na Facebooku)