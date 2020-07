Minister Gantar: »Ne želimo posegati v mejni režim s Hrvaško«

IZJAVA

"S Hrvaško smo redno v stiku, tudi prek strokovnih služb. Predvsem po volitvah so začeli sprejemati resnejše ukrepe in če bo epidemiološka situacija dopuščala, ne bi želeli za vsako ceno posegati v mejni režim. Tudi na ravni EU-ja ugotavljamo, da ne more biti dolgoročna rešitev, da se vsaka država posebej zapira."

"Ko se pogovarjamo s kolegi ministri v drugih državah ... ali pa tudi navodila Evropske komisije ali WHO-ja, ta so zdaj drugačna. Po eni strani imamo hude gospodarske posledice, s katerimi se spopadamo. Na drugi strani verjetno lahko pričakujemo možnost okužb tudi v daljšem obdobju. Ves čas zapirati življenje, ga prekinjati, ne bomo mogli. Naučiti se bo treba s tem živeti. To pa pomeni drugačne ukrepe na drugačen način, pa morda več pozornosti na posamezne med nami, ne pa na vse."

(Tomaž Gantar, minister za zdravje, o nadzoru na mejah, o tem, da se bomo morali naučiti živeti z novim koronavirusom; v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija)

Tomaž Gantar

