Počivalšek: »Sem tak levičar, ki pravi, da je treba najprej delati in ustvariti, da lahko trošiš«

IZJAVA DNEVA

"Moj modus operandi je ravnati na podlagi razumskih ocen. Odločil sem se sprejeti ta izziv in realizirati nekatere zadeve. Pričakoval sem, da bodo težave, ker smo šli v to vlado, moram pa povedati, da ne gre za jeklene živce in trdo kožo, pač pa za to, da želim, kar sem zastavil, pripeljati do konca. Bil sem več let direktor, štiri podjetja sem saniral. Poznal sem veliko ministrov, predsednikov vlad, ki sem jim pametoval, kaj je treba narediti, da bi bilo gospodarstvu bolje, potem pa sem dobil priložnost, da jaz soustvarjam te pogoje. Čisto konkreten cilj v tem mandatu pa je dvigniti produktivnost in zmanjšati zaostanek v dodani vrednosti na zaposlenega v odnosu do severnih sosedov."

"Glejte, zase lahko rečem, da sem zaprisežen levičar, ampak tak levičar, ki pravi, da je treba najprej delati in ustvariti, da lahko trošiš. Protesti so legitimna oblika izražanja mnenja, seveda pa je treba vedeti, kaj hočeš. Ne moreš samo protestirati. Imam nekoliko celovitejšo sliko, kaj se dogaja po Sloveniji, in pri tem vidim veliko pozitivne energije vseh tistih, ki v Sloveniji ustvarjajo. Seveda pa moramo imeti pozitiven odnos do tistih, ki ne morejo delati ali nimajo pogojev za delo. V tem primeru pa mora biti naša družba socialna."

(Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo in predsednik SMC, o tem, ali je v preteklih tednih razmišljal o odstopu, o protestih; v intervjuju na TV SLO)