Trump: »Umivajte si roke ob vsaki priložnosti, ki se ponudi«

IZJAVA DNEVA

"Na žalost se bo verjetno stanje poslabšalo, preden se bo izboljšalo. Nerad govorim tako o teh stvareh, ampak tako je."

"Prosim vse, ki ne morejo ohranjati družbene oddaljenosti, da nosijo maske. Pridobite si maske. Ne glede na to, ali so vam maske všeč ali ne, imajo pomen in vpliv ter bodo imele učinek."

"Američane prosimo, da uporabljajo maske, družbeno oddaljevanje in se držijo stroge higiene: umivajte si roke ob vsaki priložnosti, ki se ponudi. Z vsem tem ščitite najbolj ogroženo prebivalstvo. Pozivamo mlade Američane, da se izogibajo polnih barov in drugih podobnih množičnih zbiranj v zaprtih prostorih."

(Donald Trump, ameriški predsednik, na torkovi novinarski nonferenci, kjer se je prvič jasno in javno zavzel za nošenje mask v javnosti; na MMC RTV SLO)