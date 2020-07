Nekateri ukrepi za preprečitev širjenja koronavirusa niso v skladu z avstrijsko ustavo

Opozicijske stranke so vlado že pozvale, naj vrne denar tistim, ki so bili kaznovani zaradi nespoštovanja teh ukrepov

Avstrijsko ustavno sodišče je danes presodilo, da nekateri ukrepi, ki jih je vlada sprejela za preprečitev širjenja novega koronavirusa, niso v skladu z avstrijsko ustavo, poroča MMC RTVSLO. Avstrijske opozicijske stranke so vlado že pozvale, naj vrne denar tistim, ki so bili kaznovani zaradi nespoštovanja teh ukrepov.

Ustavno sodišče je namreč odločalo o pritožbi državljana na ukrep ministrstva za zdravje, v skladu s katerim so bili lahko ljudje na javnih krajih le sami ali v spremstvu članov gospodinjstva. Sodišče je za neustavno razglasilo tudi odločitev vlade, da ob rahljanju ukrepov najprej odpre tehnične trgovine in vrtnarije, medtem ko so morale biti druge velike trgovine zaprte, so zapisali na MMC.

Sodniki so ocenili, da je minister za zdravje Rudolf Anschober kršil zakonodajo, ker ukrep ni bil omejen na posamezna mesta, temveč je bil splošen. "Zakon o ukrepih proti novemu koronavirusu ne daje podlage za to, da bi ljudem zapovedali, da morajo ostati v svojem stanovanju," je poudarilo sodišče. Kot so dodali, bi lahko minister omejil le dostop do posameznih krajev, ne pa na splošno.

Sodišče je za neustavno razglasilo tudi odločitev vlade, da ob rahljanju ukrepov najprej odpre tehnične trgovine in vrtnarije, medtem ko so morale biti druge velike trgovine zaprte. "Ustavno sodišče ni moglo najti objektivnega razloga za takšno neenakopravno obravnavo," piše v utemeljitvi.

Oba ukrepa, torej prepoved zbiranja na javnih krajih ter omejeno odprtje trgovin, sta bila odpravljena že konec aprila, ko se je število okuženih z novim koronavirusom v Avstriji znižalo.