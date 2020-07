Slovenija obsojena zaradi prisilnega vračanja

Upravno sodišče je na laž postavilo notranje ministrstvo in policijo, ki trdita, da spoštujeta pravico do azila

Grobova migrantov, ki sta utonila v reki Kolpi pri poskusu prečkanja meje, na kateri slovenski policisti tujcem sporočajo, da v Sloveniji „ni azila“. Pokopališče Vojna vas v Črnomlju.

© Borut Krajnc

Pred dnevi je upravno sodišče razsodilo v primeru kamerunskega prosilca za azil, ki to uradno sploh ni mogel postati, saj ga je slovenska policija prisilno vrnila na Hrvaško, od tam pa je moral v BiH. Razsodilo je, da mu mora Slovenija omogočiti vložitev prošnje za azil in mu izplačati 5000 evrov odškodnine, saj so mu bile kršene osnovne človekove pravice po mednarodnem in slovenskem azilnem pravu. S sodbo je tako dokončno na laž postavljena v nedogled ponavljana trditev notranjega ministrstva, da Slovenija spoštuje mednarodne zaveze iz azilnega prava in da ima vsak pravico zaprositi za azil, kdor si tega želi, na Hrvaško pa so vrnjeni le migranti, ki ne zaprosijo zanj.