Ker so izražali svojo voljo in nezadovoljstvo

Vlada stopnjuje pritisk na protivladne protestnike. Policija in zdravstveni inšpektorat pospešeno kaznujeta »kolovodje« oziroma prepoznavne obraze.

Leta 1988 je bilo protestiranje proti aretaciji Janeza Janše dopuščeno, leta 2020 je protestiranje proti vladi Janeza Janše kaznovano

© Borut Krajnc

Prejšnji teden je igralec in režiser Primož Ekart javno pojasnil okoliščine pregona, ki ga zoper njega izvajata policija in zdravstveni inšpektorat, ker se udeležuje protestov. Zoper njega so uvedli postopek zaradi prekrška s predpisano globo od 400 do 4000 evrov. Na policiji sploh ne skrivajo, da so ga izbrali za tarčo, ker je javno prepoznaven in so ga lahko identificirali, ne da bi opravili uradni identifikacijski postopek. Zdaj so se oglasili še drugi prepoznavni obrazi predvsem iz kulturniških vrst, ki jih je doletelo isto.