Poraz evropskih vrednot

Slovenija se je v Bruslju pridružila Poljski, Madžarski in drugim, ki mislijo, da se razdelitev evropskih finančnih sredstev ne sme neposredno pogojevati s spoštovanjem načel pravne države. Kakšne bodo posledice?

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel na posebnem sestanku s premieri držav Višegrajske skupnosti. Med drugim so razpravljali tudi o razumevanju pomena pravne države, stališča Višegrajcev pa je podprl slovenski premier Janez Janša.

© EU

V nedeljo, sredi težkih, neskončnih pogajanj o višini finančnih sredstev, ki bodo namenjena članicam EU za obnovo po pandemiji, so tuji mediji poudarili dve težavi, dve točki, zaradi katerih bi lahko pogajanja, ki naj bi rešila EU, propadla. Prva je bila pričakovana. Šlo je za zahtevo razvitejših članic, naj se zniža višina nepovratnih sredstev, namenjenih državam članicam. To je logično, varčne države, države razvitega severa, že leta poskušajo evropsko financiranje povezati s takšnimi in drugačnimi finančnimi reformami, hkrati pa ne zaupajo drugim državam, Italiji, Španiji, Grčiji, tudi državam Vzhodne Evrope, da evropska sredstva uporabljajo pravno korektno.