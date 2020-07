Na pomoč priskoči Orbán

Kitajske ventilatorje, ki jih Slovenija ni želela prevzeti, je odkupila Madžarska

Janša s svojim botrom. Če rabi pomoč, ga pokliče. A usluge mora vrniti.

Celo uradni tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltán Kovács, Orbánov predstavnik za medije, je pred časom za Mladino dejal, da Janša in Orbán nista zgolj zaveznika, ampak je med njima celo »kemija«. Primerov, ko sta si prijateljsko pomagala, je več. Tako je leta 2017 Orbán Janši na Madžarskem izdal recimo madžarski prevod knjige Okopi. Nedavno pa je Orbán Janši pomagal tudi iz zagate, v katero so vlado spravili sporni nakupi kitajskih ventilatorjev prek podjetja GenePlanet, so ta teden razkrili na portalu Necenzurirano.