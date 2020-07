Vlada ima težave ...

... z grbom in zastavo

Popravljeni in izbrisani tvit

© Twitter

Slovenska vlada ima na Twitterju dva računa – oba sta uradna, le da na enem, ki je praviloma glavni, tvita v slovenskem jeziku, na drugem pa v angleščini. Ta je namenjen obveščanju mednarodne javnosti.

Slovenski vladni račun ima dosti več sledilcev, skoraj 78 tisoč, angleški pa slabih šest tisoč. Razlika je očitna, a to še ne pomeni, da lahko z njim ravnajo manj skrbno, saj gre prav tako za uradni račun slovenske vlade. Pred dnevi, natančneje 19. julija, se je vladi RS prav na angleški različici računa na Twitterju pripetil spodrsljaj – v tvitu je namesto slovenske zastave objavila rusko. Enako napako je ponovila tudi na uradni spletni strani vlade gov.si. Opozarjanje, pa tudi zasmehovanje je trajalo kar 18 ur, kar je v internetnem času skoraj cela večnost, šele potem so upravljavci profila izbrisali tvit z napačno zastavo, na spletni strani pa so zgolj zamenjali fotografijo.

A tudi z novo fotografijo ni bilo vse v najlepšem redu. Uporabili so kupljeno podobo iz spletne zbirke, na kateri je grb na zastavi prevelik in na nepravem mestu. Na to je prvi opozoril bloger Roni Kordiš - Had skupaj s kar nekaj drugimi znanimi slovenskimi tviteraši. Neukost upravljavca vladnega profila na Twitterju je na spletu predmet precej pogostih šal, saj so različni avtorji na različna napačna mesta na slovenski zastavi lepili grb (v nekaterih primerih je ta končal celo zunaj fotografije ali na robu tvita). Sedanja slovenska vlada se ni prvič nesrečno poigrala s fotografijami iz spletnih zbirk. Zadnji spodrsljaj se je zgodil na proslavi ob dnevu državnosti, ko so se na zaslonu v ozadju nad odrom predvajale neprepričljive agencijske fotografije, ki so jih spremljali napisi s slovničnimi napakami.