Korona (morda) ni zadnja!

NASA's Oceans Melting Greenland mission

Smrtonosna epidemija, namreč. Pod metri ledu v Arktičnem krogu se skrivajo trdovratni virusi in bakterije, smrtonosni prenašalci davno pozabljenih bolezni. In ta led se vztrajno topi.

Leta 1998 so znanstveniki iz delcev trupel, ki so jih odvzeli iz množičnih grobišč na Aljaski, rekonstruirali virus španske gripe. Leta 2016 so na polotoku Jamal desetine ljudi zbolele za vraničnim prisadom zaradi odtajanih, pred 75 leti poginulih jelenov, ki so prenašali mikrobe. Januarska študija piše o 28 neznanih starodavnih virusih, najdenih v vzorcu iz ledenika v Tibetu.

SZO in Svetovna banka svarita, da virusi in bakterije iz večnega ledu predstavljajo vse večjo nevarnost. Znanstveniki pa opozarjajo tudi na komarje, muhe in klope, ki po otoplitvi vse pogosteje prenašajo bolezni tudi v zmernem podnebnem pasu.

Okoljskemu aktivizmu je Covid-19 izmaknil precej pozornosti, a morda ne gre za nepovezana pojma. Če ne ukrepamo proti podnebnim spremembam, nas lahko pod ledom čaka še kaj hujšega od korone.

