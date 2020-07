»Nastaja nova Evropa, mračnjaška, diktatorska in nacionalistična«

"Je pa ključno vlogo odigral na drugi fronti, ki pa ni imela toliko veze z denarjem kot z dušo EU. Na vzhodu Evrope, s centroma na Madžarskem in Poljskem, nastaja nova Evropa, mračnjaška, diktatorska in nacionalistična. Zahodna Evropa, zlasti Francija, je poskušala Orbanu in tovarišiji nekoliko pristriči krila tako, da bi črpanje evropskih sredstev pogojevali s spoštovanjem pravne države. Tu pa je Janša odigral osrednjo vlogo. Skupaj z Madžari in Poljaki se je namreč ostro postavil proti takemu pogojevanju. Danes t.i. Višegrajska četverica, ki jo vodi Orban, zmagoslavno razglaša, da so bile črtane vse določbe, ki bi novopečene diktatorje zavezovale k spoštovanju pravne države."

"Zato je prezgodaj, da bi odpirali šampanjce. Ključno je, kaj se bo s tem denarjem počelo in čemu bo služil. Diktatorji (in tisti, ki bi to radi postali) imajo svoj razlog za veselje – lahko bodo kršili človekove pravice, izigravali pravila, se postavljali nad zakone in rušili demokracije – pa vseeno črpali evropska sredstva."

(Luka Mesec, koordinator Levice, o tem, da Janez Janša na vrhu EU ni odigral ključne vloge pri denarju ampak mračnjaštvu; na spletni strani Levice)