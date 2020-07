Današnji protivladni protesti v znamenju žensk

Pred-akcija danes ob 17. uri pred Moderno galerijo, osrednji protest pa ob 19. uri na Prešernovem trgu

Protestniški plakat, ki so ga danes na Facebooku objavili organizatorji

Današnji že tradicionalni petkovi protivladni protesti se bodo v Ljubljani pričeli s pred-akcijo, in sicer ob 17. uri pred Moderno galerijo (v primeru dežja organizatorji sporočajo, da bo kot zbirališče služil podhod pred parkom Tivoli). Tokratni protest bo v znamenju žensk, in sicer ženskih pravic. Organizatorke in organizatorji protestov napovedujejo, da bodo razstavili transparente o izpovedih spolnih zlorab. S tem želijo opozoriti na nesprejemljivo izjavo ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič ter ponovno poudariti, da NE pomeni NE.

V javnem izjavljanju glede problema neustrezne definicije kaznivega dejanja posilstva je ministrica v državnem zboru izjavila nekaj nesprejemljivih in nestrokovnih trditev, so zapisali pri Inštitutu 8. marec. "Ugotavljamo, da si ženske včasih ne upajo prijaviti, ali pa prijavijo in potem umikajo prijavo, ali pa tudi same s svojimi vzorci določene zadeve nekako povzročijo," je dejala. Po tem, ko je ministrica pravilno ugotovila, da žrtve ne prijavljajo posilstev, jim je z nadaljevanjem izjave, da "tudi same s svojimi vzorci določene zadeve nekako povzročijo", sporočila, da so si same krive, so opozorili pri omenjenem inštitutu.

Ob 19. uri pa se bo na Prešernovem trgu nato že tradicionalno odvil zbor za petkov protivladni protest, ki bo nato krenil po ljubljanskih ulicah.