»Kapitalistični svet izčrpava naša telesa in naš planet«

IZJAVA DNEVA

"Naj se sliši še tako klišejsko, kapitalistični svet, v katerem živimo, nas vseskozi izčrpava, izčrpava naša telesa in naš planet. Kljub vsem krizam in pozivom k spremembam temu kar ni videti konca. Takšno stanje povzroča pri ljudeh vse več tesnobe in seveda tudi Houellebecq ni niti najmanj imun na to. Me prav zanima, kakšno bo njegovo naslednje delo, saj si ne znam prav zamisliti, ali lahko napiše še kaj hujšega od tega, da se glavni junak popolnoma odpove svetu."

(Iztok Ilc, prevajalec romana Michela Houellebecqa Serotonin, ki je po njegovem mnenju najbolj depresivna in pesimisistična knjiga; v intervjuju na MMC RTV SLO)