»Ker se torej politiki ne bodo spremenili, je čas, da se spremenimo mi, državljani«

IZJAVA DNEVA

"Ko si enkrat v politiki, si težko nedolžen. Tako ali drugače si kontaminiran. Ker se torej politiki, oblastniki in voditelji ne bodo spremenili, je čas, da se spremenimo mi, državljani. Mi moramo spremeniti svoje poglede in izostriti daljnoglede. Nič več gledanje pod prste in zgražanje, temveč iskanje pozitivnih točk. Torej, dajmo Janeza Janšo pogledati s tiste pozitivne plati. Poiščimo dobre lastnosti in njegova dobra dela. Odrinimo za trenutek kritično presojo na stran in se prelevimo v običajne gledalce Nove24TV ali bralce spletnih trolov. Pojdimo v kožo nekoga, ki se je recimo rodil šele 12. marca tega leta in nima pojma o zgodovini."

(Leon Magdalenc, kolumnist, o tem, da ko si enkrat v politiki, si težko nedolžen; v kolumni za Dnevnikov Objektiv)