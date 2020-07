»Rdeči barabin, me je naslovil gledalec«

IZJAVA DNEVA

"Medijska zakonodaja bo nedvomno še vroča tema. Ob čedalje ostrejših, strupenih napadih na novinarje, so tudi pred nami številne profesionalne in osebne preizkušnje. Ne bežimo od odgovornosti, nismo nezmotljivi, pa tudi žrtve ne. Rdeči barabin, me je v elektronskem sporočilu ta teden naslovil gledalec in med drugim zapisal: Kje se te da srečati, da ti v obraz povem, kakšen izmeček si. Tukaj sem! Tukaj smo! Za dober javni servis!"

(Dejan Ladika, novinar in urednk, v komentarju v informativni oddaji Utrip na TV Slovenija)