»Na plan so prilezli vsi bedaki, slaboumneži, iztirjenci in izprijenci«

IZJAVA DNEVA

"Povzdigovanje enoumja in čredne pogovedenosti kot družbene vrednote ter stigmatizacija drugače ali samostojno mislečih je namreč resna zadeva. Enoumju podvržene zaslepljenost, neumnost ali podlost so namreč v preteklosti tudi slovenstvu povzročile veliko škode in gorja. V takem na plan prilezejo vsi bedaki, slaboumneži, iztirjenci in izprijenci, ki morajo za svojo družbeno veljavo dovolj jasno in glasno priznati le to, da so jim sveta 'nazorska stališča enega človeka'. Če potem takim daš na rokave neke trakce s poenotenim in prepoznavnim emblemom, če k takim trakcem recimo dodaš še enake kape, rumene jopiče ali celo uniforme, je lahko njihova slaboumna omejenost ali izprijenost v trenutku povzdignjena v posvečeno pravovernost in oblast. Tega pa si ne moremo želeti."

(Vlado Žabot, pisatelj, o povzdigovanju enoumja in stigmatizaciji drugače mislečih; v intervjuju za časnik Večer)