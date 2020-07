Abecedarij svobode govora: humor

Ljudje

Nekorekten humor svobodo izražanja utemeljuje s tem, da med protagonisti svojih vicev ne dela razlik. A razlike, v najširšem smislu so to razlike v načinu naseljevanja sveta, predhajajo to svobodo. Če želimo enake možnosti smešenja vseh, ne smemo ignorirati neenakosti izhodišč.

Za razliko od tistih, ki se norčujejo iz džankijev, katolikov, Kitajcev ali gejev, zloglasne karikature, ki smešijo islam, napadajo paradigmatske temelje neke druge kulturne tradicije. Sovražni govor za muslimane ni vsaka kritična šala na Alahov račun, ampak Zahodnjakom samoumevna predpostavka, da jo lahko ne le izrečejo, pač pa tudi narišejo.

Svoboda izražanja je politični princip, ki omejuje poseganje države v izrekanje, nikakor pa ni individualna pravica javnega obračunavanja z nasprotujočo moralo. V tem smislu je tudi samocenzura problematična, kadar skuša brati željo oblasti, ne pa, kadar prihaja z naslova vljudnosti – takrat gre za omejevanje prakticiranja lastnih pravic zaradi trka ob pravice drugega.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.