»Neka dekleta so mi povedala, da spijejo več zabojev piva na dan«

IZJAVA DNEVA

"Opazil sem nekaj zanimivega. V Južni Afriki, ki je najbogatejša država podsaharske Afrike in kjer se tudi revnim, ki živijo v getih, običajno godi bolje kot prebivalcem drugih afriških držav. Če se bo Afrika razvijala po zgledu Južne Afrike, je to skrb vzbujajoče. V večini afriških držav je alkoholizma relativno malo in ne predstavlja velike težave. V Južni Afriki pa so razmere grozne. Nekaj dni sem preživel v revnih naseljih, kjer ljudje popivajo po ves dan in izpraznijo cele zaboje piva. Neka dekleta so mi povedala, da spijejo več zabojev na dan. Poleg tega tam pivo polnijo v velike steklenice. Pivovarji malce pokroviteljsko trdijo, da so Afričani stereotipno bolj družabni in si radi podajajo steklenico, zato naj bo večja. V resnici pa ima vsak svojo. Tam se je pred kratkim zgodilo nekaj zanimivega, ko je bilo zaradi koronavirusa vse zaprto. Med drugim so prepovedali prodajo alkohola za en ali dva meseca. Bolnišnice so bile kar naenkrat skoraj prazne, saj bolnikov s koronavirusom še ni bilo veliko. Ugotovili so, da ogromno ljudi v bolnišnicah pristane zaradi težav in bolezni, povezanih z alkoholom. Ljudem je to odprlo oči, kako resna je težava."

(Olivier van Beemen, nizozemski preiskovalni novinar, o alkoholizmu v Afriki; pet let je raziskoval delovanje nizozemskega pivovarskega velikana Heineken v Afriki in to zapisal v knjigi Heineken v Afriki; v intervjuju na RTV SLO)