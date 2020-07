Pečečnik: »Projekt bomo realizirali na tak ali drugačen način«

Ministrstvo za okolje in prostor je v času javne razgrnitve dokumentacije v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za projekt Bežigrajski športni park (BŠP) prejelo 136 pripomb zainteresirane javnosti

Ministrstvo za okolje in prostor je v času javne razgrnitve dokumentacije v integralnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja za projekt Bežigrajski športni park (BŠP) prejelo 136 pripomb zainteresirane javnosti. Kot je za STA povedal investitor Joc Pečečnik, se jim ne zdijo problematične. Projekt bodo realizirali "na tak ali drugačen način".

Na okoljskem ministrstvu so za sobotni Dnevnik pjasnili, da se pripombe večinoma nanašajo na neustreznost projektnih rešitev glede na varovanje kulturne dediščine in okoljske vplive. Zagotovili so tudi, da bodo vse prejete pripombe proučili in se do njih opredelili v odločbi.

Pečečnik je za STA zapisal, da bodo na vse pripombe "odgovorili profesionalno" in da se jim "ne zdijo problematične". "V glavnem izkazujejo ideje za različne koncepte," je dodal.

Ministrstvo je v času javne razgrnitve zbiralo tudi prijave zainteresirane javnosti, ki je želela pridobiti status stranskega udeleženca v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. "Ministrstvo za okolje in prostor je prejelo 97 priglasitev udeležbe stranskih udeležencev v postopku, ki so jih podale fizične osebe, ena civilna iniciativa in ena nevladna organizacija," so po poročanju časnika navedli na ministrstvu, konkretnih imen niso razkrili.

Minister za kulturo Vasko Simoniti pa je v zvezi s projektom BŠP minuli teden povedal, da "ministrstvo vsekakor stoji na stališču, da je treba stadion ohraniti in ga prenoviti v meri in po meri, kot ju predlagajo največji poznavalci Plečnikovega dela in velika večina stroke".

"Ministrstvo nima stadiona v lasti in posesti in pri tem ne more storiti nič, razen tega, da je prosilo stroko za pomoč pri zagovoru ohranitve te pomembne slovenske, torej nacionalne dediščine in da nagovarja lastnike, da se stadionu odpovedo v korist države, javnemu dobremu. Še zlasti bi se morali odpovedati tisti lastniki, ki niso dali niti centa za to, da imajo stadion, pa ga hočejo prodati državi za desetine milijonov evrov. Tisti, ki je morebiti dokazljivo vlagal v dosedanje načrte za preureditev tega prostora, pa bi moral dobiti določeno odškodnino ali nadomestno zemljišče. Ministrstvo je pripravljeno stadion obnoviti in mu dati tudi vsebinski okvir, odkupiti ga pa ne more," je v intervjuju povedal Simoniti.

Obstaja možnost, da se zaradi epidemije projekt nekoliko zamakne, a da bo za nadaljevanje investicije v družbo povabil močnega investitorja iz tujine.

Pečečnik je za STA zapisal, da "podpira izjave ministra Simonitija, da je potrebno stadion odkupiti, če ga kot nacionalno dediščino želi naša država ohraniti v izvirni obliki".

"Izračunal sem, da bi ga, če bi vsak prisoten na seji državnega zbora na temo Plečnikovega stadiona zbral 264.000 evrov, lahko odkupili. Lahko bi bil last tistih pametnjakovičev, ki so nas v parlamentu na omenjeni seji skupaj z nekaterimi poslanci nabijali kot na Dachavskih procesih," je zapisal Pečečnik in dodal, da je, če se bo država odpovedala komercialni gradnji na področju Plečnikovega stadiona, kot dokazljiv vlagatelj pripravljen prodati svoj delež za znesek, ki ga je dokazljivo vložil v družbo.

Glede stadiona Pečečnik v drug scenarij ne verjame in nanj tudi ne računa. "Zato bomo nadaljevali začeto in realizirali projekt na tak ali drugačen način". Obstaja možnost, da se zaradi epidemije projekt nekoliko zamakne, a da bo za nadaljevanje investicije v družbo povabil močnega investitorja iz tujine.

Če bo država želela stadion odkupiti, ima Pečečnikovo podporo. "Ne smemo pozabiti, da sem že odkupil razpadajočo podrtijo. Takrat država ni imela posluha, če pa je zdaj drugače in je več skrbi za dediščino, bo država morala biti jasna in konkretna in, kot rečeno, dokler ne dobim plačila, je zame to nerealen scenarij, na katerega ne računam resno, sem ga pa pripravljen podpreti," je še zapisal Pečečnik.

