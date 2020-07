»Izračun je pokazal, da bi v 4 mesecih lahko dosegli celo med 80 in 90 tisoč smrti«

IZJAVA DNEVA

"Že na samem začetku sem se odločil za sodelovanje v aktivnostih proti virusu. Žal z inštitutom, kjer delam že veliko let, nisem mogel sodelovati, ker smo bili na različnih bregovih reke, zato sem iskal povezave s strokovnjaki, ki so delali na tem področju, in našel dobre kolege tudi med matematiki, ki znajo izračunavati trende naravnih pojavov, in med epidemiologi, ki se niso strinjali z tedanjimi usmeritvami NIJZ. Da bi bolje spoznali, s čim imamo opravka, smo prosili matematike, da nam izračunajo najbolj črne scenarije in stanje, ko epidemije ne obvladujemo. Tako so mi poslali zanimive podatke, ki so govorili o tem, da če ne ukrepamo, bo epidemija izredno huda, kratka okoli 4 mesece in bo imela za posledico kolaps družbe, zdravstva in veliko mrtvih iz dveh razlogov. Prvič zaradi visoke umrljivosti zaradi okužbe s COVID-19, in drugič zaradi zelo hitrega razpada zdravstvenega sistema, ki ne bi bil več kos niti bolezni COVID-19, niti ostalim obolenjem. Ta izračun je pokazal, da bi v 4 mesecih lahko dosegli celo med 80 in 90 tisoč smrti."

(Milan Krek, direktor NIJZ, o tem, da so za pomoč v času epidemije prosili tudi matematike; v intervjuju na Portalu Plus)