Dunajčani unovčili za 10 milijonov evrov bonov

Brezplačni boni za vsa dunajska gospodinjstva

Mestni minister za gospodarstvo Peter Hanke (levo) in župan Michael Ludwig (desno);

Po dvomesečnem zaprtju zaradi epidemije novega koronavirusa, se je mesto Dunaj odločilo, da bo pomagalo pri zagonu gostinske dejavnosti z brezplačnimi boni za obisk restavracij in kavarn. Akcijo so Dunajčani odlično sprejeli, saj so doslej unovčili že tretjino bonov v skupni vrednosti 10 milijonov evrov, nekateri pa so jih podarili humanitarnim organizacijam, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Gostinstvo v avstrijski prestolnici je zaradi dvomesečne ustavitve javnega življenja in zmanjšanja števila turistov utrpelo še posebej hude posledice. Na Dunaju je 6500 gostinskih podjetij, ki zagotavljajo 60.000 delovnih mest in ustvarijo 1,4 milijarde evrov prometa na leto. Mestne oblasti so se odločile, da pomagajo gostincem pri premagovanju krize z brezplačnimi boni za vsa dunajska gospodinjstva.

Enočlanska gospodinjstva na Dunaju so sredi junija prejela bon v vrednosti 25 evrov, gospodinjstva z več člani pa za 50 evrov.

"Za akcijo smo se odločili, da bi ponovno zagnali dunajsko gostinstvo ter Dunajčanom vrnili delček kakovosti življenja. Zelo sem vesel, da so meščani to ponudbo dobro sprejeli in v dobrem mesecu unovčili več kot 300.000 bonov v vrednosti 10 milijonov evrov, ki gredo dunajskim gostincem," je povedal župan Michael Ludwig.

Za ukrep, ki dopolnjuje številne druge državne ukrepe za pomoč gospodarstvu, bodo namenili 40 milijonov evrov, če bodo unovčeni vsi boni.

Z boni je mogoče plačati hrano in brezalkoholne pijače, Dunajčani pa jih lahko unovčijo še do konca septembra letos v 3700 restavracijah in kavarnah.