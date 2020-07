»Bomo morali tisti, ki ne mislimo po SDS-jevsko, svoje misli 'revidirati' kot kakšni golootočani?«

IZJAVA DNEVA

"Treba nas bo osamosvojiti, osvoboditi naših napačnih misli, osvoboditi tudi v kulturnem smislu! Ali to pomeni, da bomo morali tisti, ki ne mislimo po SDS-jevsko, svoje misli in stališča 'revidirati' kot kakšni golootočani? Da pač ne bomo (več) plevel! Prevzgoja pameti odraslih ljudi je lahko le ideološka dresura! Hotenje spremeniti, celo osvoboditi 'narodov značaj', in to s piedestala oblasti, je največji in najhujši nihilizem, ki si ga je mogoče zamisliti!"

"Kdor se namenja v miru narod v 'kulturnem smislu' 'osvoboditi', se sam ne počuti kot končno, zmotljivo bitje, in če je politik, tudi ne v službi družbe, ljudi, temveč kot nadčlovek, kot Učitelj in Kreator nove družbe, nove kulture; je vzvišen nad ljudmi (pleve!), ne ravna po človeški meri, ampak kot 'nadčlovek' nečloveško. Tak človek ni nadut v običajnem pomenu besede, ampak je nadut v metafizičnem pomenu: obnaša se kot Bog nad ljudmi; z nadčloveško pravico jih vzgaja, jim spreminja mišljenje, osebnosti; 'kulturni smisel'. Ne pozna samoomejevanja, vse mu je dovoljeno! Zato tudi ne pozna delitve oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno: vse je oziroma mora biti pod njegovo nadoblastjo po logiki: kar je javno, je nacionalno, torej državno – in zato – Moje! V tej logiki temelji Vaše poseganje po RTV Slovenija, ki je javni zavod, ki ga hočete finančno osiromašiti ali celo kot javni, osrednji nacionalni medij uničiti."

(Dr. Spomenka Hribar, sociologinja in filozofinja, v pismu predsedniku vlade Janezu Janši, o tem, da bo treba osamosvojitev končati tudi v kulturnem smislu; v Sobotni prilogi Dela)