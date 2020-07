Brisanje zgodovine v Beogradu

Biljana Mircic

Zdi se, da se nacionalisti po celem svetu učijo iz enakih učbenikov, v katerih netenje prepirov in brisanje zgodovine spadata med najpomembnejša poglavja. Te dni so se v Beogradu recimo odločili, da dokončno zbrišejo spomin na čas, ko je mesto predstavljalo prestolnico za vse "od Triglava do Vardara".

Porečka, Hrvatska, Splitska, Podravka, Bjelovarska, Šibenička, Bosanska, Zenička, pa tudi Ljubljanska, Bledska, Mariborska, Celjska in Murska ulica kmalu ne bodo več obstajale. Od leta 2000 do danes je ime spremenilo že 9000 beograjskih ulic, a tako brezsramnega nacionalističnega čiščenja še nismo videli. Če so prej odstranjevali "komunistična imena", po novem za neprimerno velja vse, kar ni etnično čisto in spominja na katero koli od bivših republik.

Beograd z nacionalistično retoriko seveda nagovarja predvsem domačo javnost. Opozicija se ukvarja s trivialnostmi, podporniki se ponosno tolčejo po prsih, Vesićeva SNS pa se z radikalno desnico bivših bratskih republik še naprej odlično razume.

