»Na Madžarskem skorajda ni več novinarjev, ki bi si Orbana drznili kritizirati«

IZJAVA DNEVA

"Jasno je, da za vzpon avtoritarnih populistov ne morejo biti kriva samo družbena omrežja. Prepleta se veliko dejavnikov. Res pa je, da so spremembe v informacijskem okolju močno pripomogle v to smer. Tukaj imamo silovit vzpon spletnih medijev in družbenih omrežij, druga plat kovanca pa je vzpon politične pristranskosti v tradicionalnih medijih, kot so radio, televizija in časopisi. Princip nevtralnosti, ki bi ga moralo poosebljati novinarstvo, se žal vedno bolj opušča. Opaža se težnja, da tudi glavni mediji postajajo vedno bolj mnenjski, zasukani v eno ali drugo smer, zato pa dajejo vedno več prostora radikalnim, populističnim glasovom. Če se vrnem k družbenim omrežjem. Da, korelacija med vzpenjajočo se popularnostjo družbenih omrežij kot kanalov politične komunikacije in uspehi populističnih strank in akterjev po svetu je jasna. To smo videvali že pred prihodom Trumpa na politično področje. Populisti radikalne desnice so bili med prvimi, ki so posvojili omenjene kanale in izkoristili priložnost, da zaobidejo tradicionalne medije, ki so bili 'stražarji' (gatekeepers) političnih informacij. Svoje sporočilo so tako lahko spravili neposredno do ljudi brez filtra tradicionalnih medijev in začeli pridobivati podporo."

"Takšna retorika ustrahovanja novinarja s položaja moči je absolutno neprimerna in nesprejemljiva, sploh od premierja, ki je najvišje postavljen politik v državi. Gre za jasno taktiko ustrahovanja, s katero se pritiska na svobodo medijev. Utišati želijo vse kritične glasove v družbi. Podobno taktiko so uporabili že drugi politiki na območju, Viktor Orban je prvi, ki mi pade na misel. Na Madžarskem mu je uspelo izbrisati veliko večino neodvisnih medijev, tam skorajda ni več neodvisnih novinarjev, ki bi si ga drznili glede česar koli kritizirati."

(Vaclav Štetka, strokovnjak za politično komunikacijo in sodobne digitalne medije in profesor na univerzi Loughborough v Veliki Britanij; o tem, da v mnogih državah raste apetit po izrazito "levih" in "desnih" medijih; v intervjuju na MMC RTV SLO)