»Predsednik Pahor mi je krnil ustavno in temeljno človekovo pravico«

IZJAVA DNEVA

"Pri glasovanju o kandidatu za mesto ustavnega sodnika je očitno šlo za kršitev tajnosti glasovanja, s tem pa ustavne pravice in dolžnosti poslancev, da glasujejo po svoji vesti in avtonomno. In s tem za tisto, kar se običajno označuje za »politično korupcijo«, ki je več kot zgolj politično mešetarjenje."

"Z ravnanjem v celotnem postopku mi je predsednik republike krnil ustavno in temeljno človekovo pravico do osebnega dostojanstva."

(Andraž Teršek, pravnik, ki ga državni zbor pred poldrugim mesecem ni izvolil za ustavnega sodnika, ustavnemu sodišču predlaga, naj ugotovi protiustavnost določb poslovnika DZ o tajnem glasovanju, razveljavi glasovanje o njegovi kandidaturi za ustavnega sodnika in državnemu zboru naloži, da o njem ponovno glasuje; v pobudi ustavnemu sodišču je ocenil tudi ravnanje predsednika republike Boruta Pahorja)