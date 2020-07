To je naslovnica jutrišnje Mladine

ADIJO, PAMET

Jutri izide nova Mladina! Naslovnico je tokrat zakrivil naš hišni ilustrator in Prešernov nagrajenec Tomaž Lavrič. Več o kadrovanju Janševe vlade (ni pomembno, da je pismen, pomembno je, da je naš) si preberite v naslovni temi jutri.

