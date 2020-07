Jezdeci apokalipse?

Danes je nov dan

Po epidemiji in potresu so Zagreb pred kratkim doletele tudi poplave. Precej jasno je, da v primeru Zagreba ne gre za apokalipso, ampak za posledice dolgoletnih škodljivih politik zagrebškega župana Milana Bandića, ki je vpleten v cel niz sumljivih poslov. Poleg nevlaganja v mestno infrastrukturo je Bandić odgovoren tudi za zazidavanje mnogih zelenih površin v korist peščice zasebnikov in sekanje gozdov, ki naj bi mesto varovali ravno pred poplavami.

Sodeč po rezultatu na nedavnih parlamentarnih volitvah na Hrvaškem se morda le bliža konec dolgoletne vladavine Milana Bandića. Iste volitve so v parlament pripeljale zeleno-levo koalicijo Možemo!, katere del je tudi stranka Zagreb je NAŠ, Bandićeva najglasnejša opozicija v Zagrebu.

Kaj pa Zoki? Zaenkrat še neuničljiv se že vrsto let izogiba odgovorom o lastnih spornih poslih. Na primeru Zagreba se lahko naučimo, da lahko gospodarski kriminal in korupcija v kombinaciji z nepredvidljivimi silami narave pripeljejo do apokaliptičnih razmer.

