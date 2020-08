Simoniti: »Če bo mir, bo vlada svoje cilje uresničila«

IZJAVA DNEVA

"Globoka država vleče nitke, da se ne bi nič spremenilo v smeri večje demokracije in blaginje za vse, opozicija, ki je v veliki meri odvisna od nje, pa razen želje, da bi znova prevzela oblast, ne ponuja ničesar. V idejno povsem izpraznjenem svetu se opozicija ozira v preteklost in vsiljuje neke vzorce družbene ureditve, ki spodbujajo k nasilju in politični blaznosti. Zato se lahko, ne da bi to kdorkoli problematiziral, na »kolesarjenju« pojavljajo blazneži, ki pozivajo k umorom ob hkratni navzočnosti črnosrajčnih pretepaških tolp. Te naj bi imele sposobnost in pravico določati, kdo je fašist in kdo ne; koga je treba pretepsti, morda kasneje, ko pride pravi čas, tudi ubiti. Vlada je dobro organizirana in usmerjena proti ciljem, ki jih je začrtala. Če bo mir, jih bo tudi uresničila."

(Minister za kulturo Vasko Simoniti v intervjuju za Demokracijo o tem, kako ocenjuje dosedanje delo vlade, "napade opozicije in globoke države")