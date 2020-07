Instagram ministrica

Nekatere objave Aleksandre Pivec na Instagramu bi lahko označili za influencerske

Ministrica se je maja pohvalila z novo barvo na pričeski ter reklamirala frizerski salon. Je bil obisk v salonu brezplačen?

© Instagram

"Zdaj, ko sem cisto vsakdanje žensko opravilo, opravila tudi jaz, lahko vsem, ki ste imeli veliko vprašanj in misli, kako vzdržujem svoj videz in pričesko, izdam veliko skrivnost. Nisem ilegalno obiskovala frizerja, ampak skrbela za urejen videz ... in prikrivanje narastka sivih las, s pomočjo barv v spreju ... sicer pa pričesko urejala sama. Danes pa zares profi postrižena in pobarvana. (Bravo) in (hvala) odlična ekipa Studio Real Ptuj!" je 9. maja na Instagramu zapisala ministrica za kmetijstvo in predsednica stranke DeSUS Aleksandra Pivec, ki se je v zadnjih dneh ujela v kar dve aferi glede (ne)plačevanja zasebnih in službenih obiskov.

Izpostavljena objava na Instagramu spominja na tiste, ki jih objavljajo tako imenovani influencerji. Slednji so za svoje objave na družabnih omrežjih ponavadi plačani z izdelki ali storitvami, ki jih reklamirajo. Včasih gre za povsem odkrito oglaševanje, v številnih primerih pa tudi za prikrito.

Zapis Aleksandre Pivec na Instagramu o obisku frizerskega salona

© Instagram

Ali je bilo tako tudi v primeru Aleksandre Pivec, ni znano, je pa ministrica izpostavila podjetje Studio Real Ptuj ter objavila tudi fotografiji "pred" in "po" storitvi.

"Če navedbe držijo, potem bo to zelo težak nahrbtnik predsednice pri njenem nadaljnjem vodenju stranke."



Franc Jurša,

vodja poslanske skupine DeSUS

Glede njenih prvih dveh afer (Kras in Izola) pa se je danes oglasil tudi vodja poslancev DeSUS Franc Jurša, ki od ministrice in predsednice stranke Aleksandre Pivec ter vpletenih pričakuje natančne informacije o ministričinih nočitvah v izolskem hotelu na stroške izolske občine. "Če navedbe držijo, potem bo to zelo težak nahrbtnik predsednice pri njenem nadaljnjem vodenju stranke," je ocenil in dodal, da je "nenormalno, da nekdo plačuje stroške za tako bivanje ministrice", saj "te plačuje ministrstvo".

O tem, ali bi morala Aleksandra Pivec odstopiti s položaja, če se izkaže, da navedbe v medijih držijo, pa Jurša ni želel komentirati.