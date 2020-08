FOTO + VIDEO: Protivladni protest od Prešernovega trga do Roške

V petek, 31. julija, se je v Ljubljani (in tudi v drugih krajih po Sloveniji) že tradicionalno odvil protivladni protest. Zbor je bil na Prešernovem trgu, nato pa se je več tisoč udeleženk in udeležencev sprehodilo po ljubljanskih ulicah do Roške, kjer so simbolično zaključili protest, saj je prav tam pred več kot 30 leti "ulica" reševala akterje iz afere JBTZ, med katerimi je bil tudi aktualni premier Janez Janša.

