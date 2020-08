Kučan: »Zahteval je, da odpovemo razglasitev samostojnosti«

IZJAVA OB 30. OBLETNICI SAMOSTOJNOSTI

"Da, ampak grozil pa je, grozil, ne morem drugače reči, je rekel, če boste to, tako, on je zahteval, da odpovemo to razglasitev samostojnosti. Sem mu rekel, da ga ni demokratičnega politika, ki bi zoper takšno in tako izraženo voljo, kot je bila slovenska na plebiscitu, ravnal drugače. Je rekel, če boste to naredili, vas Združene države ne bodo nikoli priznale. Sem rekel, priznali nas boste prej ali slej. In so nas, aprila 1992, mislim da. Tako se je potem končalo to. Ampak ne krivim toliko Bakerja, krivim pravzaprav takratno jugoslovansko vlado, ki ga je informirala enostransko o tem in seveda, človek, ki je vezan na te informacije, je tako tudi ravnal."

(Prvi predsednik republike Milan Kučan v intervjuju na TV Slovenija ob 30. obletnici samostojne slovenske države o pogovorih z Jamesom Bakerjem, takratnim šefom kabineta ameriškega predsednika)