Pivec: »Političnim konkurentom svetujem, naj se v to tarčo ne zaletavajo več«

Kmetijska ministrica se je končno odzvala na obtožbe, ki jo bremenijo v razkritih aferah

Fotografija, ki jo je ob zapisu na Facebooku objavila Aleksandra Pivec

© Facebook

Ministrica za kmetijstvo in predsednica stranke DeSUS se je včeraj na družabnem omrežju Facebook končno odzvala na obtožbe, ki jo bremenijo v razkritih aferah Vinakras in Izola. "Vsak človek, vsaka mama in celo vsaka ministrica, če sem malce cinična, ima po mojem pravico do tedna dopusta. A ker nekateri mediji terjajo takojšnje odgovore, jih moram podati. Slovenski javnosti zagotavljam, da nikoli nisem in ne bom izkoriščala položaja ministrice za koristi mene ali mojih bližnjih," je poudarila.

V zapisu je priznala, da se je preostro odzvala na prva medijska vprašanja glede afere Vinakras, obenem pa ponovno izpostavila, da zasebnih računov ne bo kazala medijem, temveč tistim institucijam, ki so po njenem za to zadolžene. "To, da so nam na vsakem koraku tistega izleta ponudili pršut in kozarec vina, pa štejem kot del slovenske tradicije gostoljubnosti in ne za politični problem," je dodala.

Glede afere Izola je dejala, da je tisti vikend res "mešala službene in zasebne zadeve". Med različnimi službenimi sestanki, ji je z otrokoma uspelo ukrasti nekaj uric zgolj zase, je dodala.

"Pogosto sem na terenu ne samo zato, ker se tako iz prve roke poučim o problemih, ki jih nato strateško rešujemo na ministrstvu, ampak tudi zato, ker so povsod veseli in celo ponosni, da jih obišče ministrica. Zato tudi z veseljem poziram na njihovih fotografijah in Facebook videoposnetkih. Ker razumem to tudi kot izraz spoštovanja do mojih gostiteljev in ne samo kot promocijo."

Njen zapis spodaj objavljamo v celoti.

Zapis ministrice na Facebooku

© Facebook

Najprej moram priznati, da sem se preostro odzvala na prva medijska vprašanja povezana z Vinakrasom. Ampak, ko so v politične napade name vpletli tudi otroka in moža, sem enostavno izgubila živce. Dva mandata sem v politiki in vladi, a si niti v sanjah nisem mogla misliti, da je lahko politični boj tako umazan, kot se kaže zadnje mesece, ko je situacija postala povsem histerična.

Zame je družina sveta in že tako najbolj trpim ravno zato, ker sem jo zaradi politike postavila na drugo mesto. Kot mama imam slabo vest zaradi občutka, da zanemarjam odnose z mojimi. In prav zato izkoristim čisto vsako priložnost, da s sabo na obiske ob vikendih vzamem sinova in tako ukradem vsaj nekaj ur, da se med ostalimi obveznostmi družim z njima.

Sem pa takoj povedala, da sem nočitev na Krasu plačala sama. Zasebnih računov pa ne bom kazala medijem, ampak tistim institucijam, ki so za to zadolžene. To, da so nam na vsakem koraku tistega izleta ponudili pršut in kozarec vina, pa štejem kot del slovenske tradicije gostoljubnosti in ne za politični problem.

Pogosto sem na terenu ne samo zato, ker se tako iz prve roke poučim o problemih, ki jih nato strateško rešujemo na ministrstvu, ampak tudi zato, ker so povsod veseli in celo ponosni, da jih obišče ministrica. Zato tudi z veseljem poziram na njihovih fotografijah in Facebook videoposnetkih. Ker razumem to tudi kot izraz spoštovanja do mojih gostiteljev in ne samo kot promocijo.

Glede obiska Izole, kamor me je povabila občina, je v medijih prav tako veliko manipulacij. Da, tisti vikend sem mešala službene in zasebne zadeve. Med različnimi službenimi sestanki, nam je z otrokoma uspelo ukrasti nekaj uric samo za nas.

Na podaljšan vikend so me povabili zato, ker je bilo poleg pomembnega dogodka povezanega z ribiškim muzejem v načrtu tudi, da bom častna gostja kulturnega festivala, ki ga je potem NIJZ zadnji trenutek prepovedal. Zato je župan predlagal spremembo programa in bolj poglobljeno seznanitev s problematiko ribiške infrastrukture in težavami vinarjev, kar sem sprejela.

Najprej je bilo res v načrtu, da bosta z mano spala tudi otroka in sta se zato tudi prijavila v hotelu. Vendar smo se potem premislili in sta prespala drugod. Glavni razlog za to je bilo prav izogibanje morebitnim očitkom, da je sobo zanju plačala občina, čeprav so mi rekli, da je to legitimna odločitev gostiteljev, a kot rečeno živimo v času politične histerije.

Vsak človek, vsaka mama in celo vsaka ministrica, če sem malce cinična, ima po mojem pravico do tedna dopusta. A ker nekateri mediji terjajo takojšnje odgovore, jih moram podati. Slovenski javnosti zagotavljam, da nikoli nisem in ne bom izkoriščala položaja ministrice za koristi mene ali mojih bližnjih. Oni največ žrtvujejo, da lahko sama opravljam izpostavljeno funkcijo. Naj ob koncu ponovno poudarim, da ne bom sprejela od Nikogar, Nikoli in Ničesar, zaradi česar bi samo slabo spala, kaj šele izkoriščala svoj položaj. Političnim konkurentom zato svetujem, naj se v to tarčo ne zaletavajo več. Javnosti pa zagotavljam, da bom po svojih najboljših močeh koristila Sloveniji.