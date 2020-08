Trump proti zumerjem

Danes je nov dan

Trump je napovedal vojno kitajskemu gigantu TikTok. Mobilna aplikacija je med mlajšimi globalna naduspešnica, vsebine, ki jo polnijo, pa so, kot na vseh družbenih omrežjih, večinoma trivialne. Čeprav smo na manipulacije in razprodajo osebnih podatkov že navajeni, ameriška administracija opozarja prav na zasebnostni vidik, Američani, ki se Kitajske na splošno bojijo, pa se Trumpu v "skrbi" bodisi pridružujejo bodisi opozarjajo na razliko med Kitajsko in TikTokom. V obeh primerih debato zamejuje vprašanje zasebnosti.

To vprašanje je seveda pomembno, a v primeru zahodnjaških tehnoloških velikanov, kot so Facebook, Google ali Amazon, v odločevalcih ne zbuja paranoje. Veljalo bi se vprašati, če ne gre v Trumpovi križarski vojni proti TikToku vseeno za bolj osebno agendo. Poleg videov, v katerih uporabniki sinhronizirajo popularne komade, uprizarjajo skeče ali plesne točke, TikTok namreč gosti tudi brsteče politično gibanje, ki si je za tarčo svojega trolanja izbralo prav Trumpa.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.