Plastična pandemija

flockine / Pixabay

Družbene norme glede uporabe plastike so se v zadnjih letih hitro razvijale, vrečke iz blaga, prenosne skodelice in drugi podobni izdelki pa so za mnoge postali del vsakdana.

A žal so se vsa prizadevanja za zmanjšanje plastike za enkratno rabo s pojavom Covid-19 obrnila na glavo. Navkljub opozarjanju strokovnjakov, da so izdelki za večkratno rabo povsem varni, če z njimi ravnamo v skladu s higienskimi standardi, se je uporaba plastičnih izdelkov v zadnjih mesecih močno povečala. Bolnišnice in restavracije proizvedejo ogromne količine odpadkov, zanemarljive pa niso niti količine odpadnih zaščitnih mask za enkratno uporabo in embalaže razkužil, ki jih uporabljamo v gospodinjstvih.

Pandemija je dala zagon plastični industriji, ki (bolj ali manj uspešno) pritiska na odločevalce, da zamaknejo prepoved rabe plastike za enkratno rabo. Dejstvo je, da je posamezniki nosimo neprimerno manjšo odgovornost do okolja kot korporacije in državne okoljske politike, še vedno pa lahko za zmanjšanje odpadkov veliko storimo tudi sami. Ogromno bomo naredili že z nošenjem pralnih mask.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.