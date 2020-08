Digitalna prostitucija

Platforma OnlyFans spreminja področje spolnega dela

»Pornografijo lahko dobiš zastonj. A fantje tega nočejo. Želijo priložnost, da spoznajo nekoga, ki so ga videli v reviji ali na socialnih omrežjih,« pravi ena izmed najbolj priljubljenih uporabnic OnlyFans, Dannii Harwood.

Socialna omrežja ljudje uporabljajo v različne namene. Nekateri bi radi samo delili fotografije morja, mačk in nedeljskega kosila, drugi želijo postati vplivneži, tretji trolajo, četrti so gor zaradi političnih debat, peti imajo profile zato, da podpirajo svoj brand ali podjetje – ni pa niti malo takih, ki jih uporabljajo za distribucijo svojih provokativnih fotografij in posnetkov. Na tovrstnih profilih – na Instagramu, Twitterju, TikToku ali kje drugje – je pogosto mogoče najti povezavo do njihovega uporabniškega računa na strani OnlyFans. OnlyFans profil ima slovenska starleta, dekle iz sosednje ulice, morda celo prijatelj ali sošolec, ki mu ni uspelo v modni industriji.