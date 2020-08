Komu predsednik vlade pošilja čestitke za rojstni dan in kdo vse to plačuje?

Napačna čestitka

Dopis predsednika vlade pokojni članici stranke

Andreja L. (ime je izmišljeno, pravo poznamo v uredništvu) je bila dolgo leta članica stranke SDS, brez funkcija, tiha in anonimna. Dobivala je strankarsko pošto, dopise, pozive, verjetno tudi čestitke za rojstni dan. Umrla je pred osmimi leti, a njeni svojci so strankarsko pošto še vedno dobivali. Večinoma je niso odpirali ali pa so jo metali v smeti.